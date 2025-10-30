Directory Aziendale
Orsted
Orsted Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Poland mediano presso Orsted ammonta a PLN 282K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Orsted. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totale annuo
PLN 282K
Livello
L5
Base
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
8 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Orsted?
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Orsted in Poland raggiunge una retribuzione totale annua di PLN 320,208. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Orsted per il ruolo Ingegnere del Software in Poland è PLN 235,439.

Altre Risorse