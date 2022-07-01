Directory Aziendale
Origami Risk
Origami Risk Stipendi

Lo stipendio di Origami Risk varia da $76,500 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Prodotto nella fascia bassa fino a $197,010 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Origami Risk. Ultimo aggiornamento: 9/17/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $106K

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Prodotto
Median $76.5K
Servizio Clienti
$84.6K

Manager di Progetto
$100K
Vendite
$86.4K
Ingegnere di Vendita
$182K
Manager di Ingegneria del Software
$197K
Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Origami Risk è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $197,010. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Origami Risk è $100,158.

Altre Risorse