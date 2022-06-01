Directory Aziendale
OneMain Financial
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

OneMain Financial Stipendi

Lo stipendio di OneMain Financial varia da $80,400 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Business nella fascia bassa fino a $211,050 per un Analista Finanziario nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di OneMain Financial. Ultimo aggiornamento: 9/11/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Manager di Prodotto
Median $127K
Data Scientist
Median $150K
Ingegnere del Software
Median $86.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Analista di Business
$80.4K
Sviluppo Aziendale
$101K
Analista di Dati
$85.4K
Analista Finanziario
$211K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in OneMain Financial è Analista Finanziario at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $211,050. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in OneMain Financial è $100,500.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per OneMain Financial

Aziende Correlate

  • Nelnet
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • loanDepot
  • Navient
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse