Omneky
    Omneky uses advanced deep learning to personalize advertising creative for digital channels. Their machine learning algorithms analyze customer preferences to generate ads that drive engagement.

    omneky.com
    Sito web
    2018
    Anno di fondazione
    64
    Numero di dipendenti
    $10M-$50M
    Entrate stimate
    Sede centrale

    Altre risorse