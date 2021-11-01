Directory delle Aziende
OMERS Private Equity Stipendi

L'intervallo di stipendi di OMERS Private Equity va da $60,300 in compensazione totale all'anno per un Analista Finanziario all'estremità inferiore a $143,503 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di OMERS Private Equity. Ultimo aggiornamento: 8/14/2025

$160K

Assistente Amministrativo
$62.2K
Data Scientist
$112K
Analista Finanziario
$60.3K

Marketing
$96.5K
Ingegnere del Software
$75.2K
Responsabile Ingegneria Software
$144K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti OMERS Private Equity je Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $143,503.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti OMERS Private Equity je $85,853.

