Directory delle Aziende
Omaze
Lavori qui? Rivendica la tua azienda
Approfondimenti principali
  • Contribuisci con qualcosa di unico su Omaze che potrebbe essere utile per altri (es. consigli per colloqui, scelta dei team, cultura unica, ecc.).
    • Informazioni

    Omaze is a social impact fundraising platform that is reimagining the charitable giving experience. We empower world-changing nonprofits by giving anyone the chance to win once-in-a-lifetime prizes.

    http://www.omaze.com
    Sito web
    2012
    Anno di fondazione
    210
    Numero di dipendenti
    $10M-$50M
    Entrate stimate
    Sede centrale

    Ricevi Stipendi Verificati nella Tua Casella di Posta

    Iscriviti alle offerte verificate.Riceverai il dettaglio delle informazioni di compensazione via email. Scopri di più

    Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla privacy e i Termini di servizio di Google.

    Lavori in evidenza

      Nessun lavoro in evidenza trovato per Omaze

    Aziende correlate

    • GoFundMe
    • Teachable
    • Offerpad
    • Credible
    • Postmates
    • Vedi tutte le aziende ➜

    Altre risorse