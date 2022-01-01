Directory Aziendale
Okta
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Okta Stipendi

Lo stipendio di Okta varia da $66,000 in retribuzione totale all'anno per un Assistente Amministrativo nella fascia bassa fino a $868,333 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Okta. Ultimo aggiornamento: 9/17/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere Site Reliability

Manager di Ingegneria del Software
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Manager di Prodotto
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Manager Marketing di Prodotto

Ingegnere di Vendita
Median $200K
Vendite
Median $195K
Architetto di Soluzioni
Median $213K

Architetto Sicurezza Cloud

Manager di Programma Tecnico
Median $220K
Designer di Prodotto
Median $143K

UX Designer

Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $185K
Operazioni di Business
Median $240K
Analista di Business
Median $257K
Servizio Clienti
Median $150K
Manager di Programma
Median $249K
Recruiter
Median $166K
Assistente Amministrativo
Median $66K
Contabile
$310K

Contabile Tecnico

Manager di Operazioni di Business
$210K
Sviluppo Business
$76.5K
Chief of Staff
$169K
Customer Success
$149K
Analista di Dati
$213K
Data Scientist
$206K
Analista Finanziario
$221K
Risorse Umane
$184K
Legale
$214K
Analista di Cybersecurity
$145K
Manager Account Tecnico
$141K
Technical Writer
Median $144K
UX Researcher
$118K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

33.4%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Okta, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.4% matura nel 1st-ANNO (33.40% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)

No cliff

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Okta, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

No cliff

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Okta è Manager di Ingegneria del Software at the Sr. Director level con una retribuzione totale annua di $868,333. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Okta è $213,060.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Okta

Aziende Correlate

  • Salesforce
  • Palantir
  • Twilio
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse