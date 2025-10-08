La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in United States presso Nuro varia da $194K per year per L3 a $364K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $272K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Nuro. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L3
$194K
$137K
$49K
$8.3K
L4
$304K
$172K
$112K
$20K
L5
$364K
$196K
$153K
$14.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Nuro, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)