Nuro
  • Ingegnere Software Backend

Nuro Ingegnere Software Backend Stipendi

La retribuzione Ingegnere Software Backend in United States presso Nuro varia da $139K per year per L3 a $404K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $374K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Nuro. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L3
(Livello Base)
$139K
$126K
$10K
$2.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$404K
$212K
$169K
$22.4K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Nuro, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Backend in Nuro in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $434,600. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Nuro per il ruolo Ingegnere Software Backend in United States è $350,250.

