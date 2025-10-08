Directory Aziendale
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Ingegnere Software Full-Stack

Nureva Ingegnere Software Full-Stack Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in Canada mediano presso Nureva ammonta a CA$74.7K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Nureva. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Nureva
Software Engineer
Calgary, AB, Canada
Totale annuo
CA$74.7K
Livello
L1
Base
CA$74.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
0 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Nureva?

CA$225K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Full-Stack in Nureva in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$95,120. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Nureva per il ruolo Ingegnere Software Full-Stack in Canada è CA$73,612.

