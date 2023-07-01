Directory Aziendale
npm Stipendi

Lo stipendio mediano di npm è $213,925 per un Manager di Prodotto . Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di npm. Ultimo aggiornamento: 11/28/2025

Manager di Prodotto
$214K
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in npm è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $213,925. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in npm è $213,925.

Altre Risorse

