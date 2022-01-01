Directory Aziendale
Nova Credit Stipendi

Lo stipendio di Nova Credit varia da $110,550 in retribuzione totale all'anno per un Recruiter nella fascia bassa fino a $174,125 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Nova Credit. Ultimo aggiornamento: 10/23/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ingegnere del Software
Median $135K
Data Scientist
$113K
Legale
$143K

Marketing
$156K
Manager di Prodotto
$174K
Recruiter
$111K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Nova Credit è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $174,125. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Nova Credit è $138,784.

