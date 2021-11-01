Directory Aziendale
NOV
NOV Stipendi

Lo stipendio di NOV varia da $50,250 in retribuzione totale all'anno per un Operazioni Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $208,035 per un Manager di Data Science nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di NOV. Ultimo aggiornamento: 10/23/2025

Data Scientist
Median $82.5K
Ingegnere del Software
Median $94.5K
Architetto di Soluzioni
Median $149K

Sviluppo Business
$191K
Operazioni Servizio Clienti
$50.3K
Manager di Data Science
$208K
Designer di Prodotto
$109K
Manager di Prodotto
$136K
Manager di Progetto
$96.9K
Ingegnere di Vendita
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in NOV è Manager di Data Science at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $208,035. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in NOV è $109,450.

