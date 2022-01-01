Directory Aziendale
Notion
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Notion Stipendi

Lo stipendio di Notion varia da $53,499 in retribuzione totale all'anno per un Vendite nella fascia bassa fino a $531,500 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Notion. Ultimo aggiornamento: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingegnere del Software
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Ingegnere Software Full-Stack

Data Scientist
Median $186K
Designer di Prodotto
Median $440K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Manager di Prodotto
Median $395K
Contabile
$90.5K
Manager di Operazioni di Business
$226K
Analista di Business
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Risorse Umane
$70K
Marketing
$175K
Manager di Programma
$187K
Recruiter
$209K
Vendite
$53.5K
Manager di Ingegneria del Software
$128K
Total Rewards
$186K
UX Researcher
$170K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Notion, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

10 years post-termination exercise window.

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Notion è Ingegnere del Software at the L4 level con una retribuzione totale annua di $531,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Notion è $196,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Notion

Aziende Correlate

  • Machine Zone
  • Chime
  • MOSAIC Technologies Group
  • Cruise
  • Stripe
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse