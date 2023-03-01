Directory Aziendale
Notable Health
Notable Health Stipendi

Lo stipendio di Notable Health varia da $109,450 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $280,000 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Notable Health. Ultimo aggiornamento: 10/23/2025

Ingegnere del Software
Median $150K
Manager di Ingegneria del Software
Median $280K
Analista di Dati
$109K

Marketing
$171K
Manager di Prodotto
$151K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Notable Health è Manager di Ingegneria del Software con una retribuzione totale annua di $280,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Notable Health è $150,750.

Altre Risorse