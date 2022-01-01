Directory Aziendale
NortonLifeLock Stipendi

Lo stipendio di NortonLifeLock varia da $21,883 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $273,360 per un Manager di Programma nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di NortonLifeLock. Ultimo aggiornamento: 10/23/2025

Ingegnere del Software
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Prodotto
Median $200K
Analista di Business
$157K

Sviluppo Business
$159K
Servizio Clienti
$194K
Manager di Data Science
$233K
Data Scientist
$71.8K
Analista Finanziario
$141K
Marketing
$189K
Operazioni di Marketing
$85.4K
Designer di Prodotto
Median $109K
Manager di Programma
$273K
Manager di Progetto
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Manager di Ingegneria del Software
$152K
Architetto di Soluzioni
$239K
Manager di Programma Tecnico
$209K
Calendario di Maturazione

30%

ANNO 1

30%

ANNO 2

40%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In NortonLifeLock, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 30% matura nel 1st-ANNO (30.00% annuale)

  • 30% matura nel 2nd-ANNO (30.00% annuale)

  • 40% matura nel 3rd-ANNO (40.00% annuale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in NortonLifeLock è Manager di Programma at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $273,360. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in NortonLifeLock è $154,087.

Altre Risorse