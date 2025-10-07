Directory Aziendale
Nord Security
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Ingegnere Software Backend

Nord Security Ingegnere Software Backend Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Software Backend in Germany mediano presso Nord Security ammonta a €87.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Nord Security. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Nord Security
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Totale annuo
€87.5K
Livello
Senior
Base
€87.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Nord Security?

€142K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di €26.6K+ (a volte €266K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Backend in Nord Security in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €95,251. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Nord Security per il ruolo Ingegnere Software Backend in Germany è €86,093.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Nord Security

Aziende Correlate

  • LinkedIn
  • Amazon
  • Intuit
  • Dropbox
  • Airbnb
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse