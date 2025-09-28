Directory Aziendale
Nineleaps
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Analista di Dati

  • Tutti gli stipendi Analista di Dati

Nineleaps Analista di Dati Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Analista di Dati in India mediano presso Nineleaps ammonta a ₹892K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Nineleaps. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹892K
Livello
-
Base
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
1 Anno
Quali sono i livelli di carriera presso Nineleaps?

₹13.95M

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di ₹2.61M+ (a volte ₹26.15M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Analista di Dati stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in Nineleaps in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹1,554,706. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Nineleaps per il ruolo Analista di Dati in India è ₹892,236.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Nineleaps

Aziende Correlate

  • Intuit
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Lyft
  • Pinterest
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse