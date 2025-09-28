Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in India mediano presso Nightfall ammonta a ₹3.27M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Nightfall. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Nightfall
Backend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹3.27M
Livello
L3
Base
₹3.11M
Stock (/yr)
₹156K
Bonus
₹0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Nightfall?

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Nightfall in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹7,126,435. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Nightfall per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹3,113,343.

