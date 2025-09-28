La retribuzione Ingegnere del Software in India presso Nielsen varia da ₹1.72M per year per Software Engineer a ₹6.7M per year per Principal Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹2.27M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Nielsen. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
