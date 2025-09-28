La retribuzione Manager di Prodotto in United States presso Nielsen varia da $173K per year per Senior Product Manager a $189K per year per Director. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $174K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Nielsen. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
