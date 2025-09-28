Directory Aziendale
Nielsen
La retribuzione Data Scientist in United States presso Nielsen varia da $111K per year per Data Scientist a $122K per year per Senior Data Scientist. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $115K.

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso Nielsen?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Nielsen in United States sits at a yearly total compensation of $165,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nielsen for the Data Scientist role in United States is $112,000.

Altre Risorse