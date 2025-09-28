La retribuzione Data Scientist in United States presso Nielsen varia da $111K per year per Data Scientist a $122K per year per Senior Data Scientist. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $115K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Nielsen. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
