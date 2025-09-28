Directory Aziendale
Nielsen
Nielsen Analista di Business Stipendi

La retribuzione Analista di Business in United States presso Nielsen ammonta a $93.5K per year per Business Analyst. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $65.5K. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Business Analyst
$93.5K
$93.5K
$0
$0
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso Nielsen?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Business in Nielsen in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $137,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Nielsen per il ruolo Analista di Business in United States è $65,500.

Altre Risorse