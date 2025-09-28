Directory Aziendale
NICE
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

NICE Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso NICE varia da $92.3K per year per Software Engineer a $218K per year per Lead Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $128K. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Software Engineer
(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso NICE?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in NICE in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $217,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in NICE per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $125,000.

Altre Risorse