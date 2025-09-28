Directory Aziendale
NICE
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere di Vendita in Canada mediano presso NICE ammonta a CA$203K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di NICE. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Pacchetto Mediano
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Totale annuo
CA$203K
Livello
L2
Base
CA$157K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$46.5K
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso NICE?

CA$227K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Contribuisci

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere di Vendita in NICE in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$211,932. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in NICE per il ruolo Ingegnere di Vendita in Canada è CA$203,611.

