NICE
NICE Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione Manager di Prodotto in Israel presso NICE ammonta a ₪119K per year per Product Manager. Il pacchetto di retribuzione in Israel mediano year ammonta a ₪112K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di NICE.

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪119K
₪112K
₪0
₪7.1K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso NICE?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in NICE in Israel raggiunge una retribuzione totale annua di ₪130,243. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in NICE per il ruolo Manager di Prodotto in Israel è ₪115,856.

