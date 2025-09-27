Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in India presso nference varia da ₹2.18M per year per Software Engineer a ₹5.55M per year per Staff Engineer. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹2.94M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di nference. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer
(Livello Base)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso nference?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in nference in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹5,550,144. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in nference per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹2,944,438.

