NextRoll
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

NextRoll Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso NextRoll varia da $155K per year per EIC2 a $190K per year per EIC3. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $180K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di NextRoll. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
EIC1
Junior Software Engineer(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
Senior Software Engineer
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso NextRoll?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in NextRoll in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $213,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in NextRoll per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $180,000.

Altre Risorse