La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso NextRoll varia da $155K per year per EIC2 a $190K per year per EIC3. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $180K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di NextRoll. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
