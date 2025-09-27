Directory Aziendale
NextRoll Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione Manager di Prodotto in United States presso NextRoll ammonta a $221K per year per EIC4. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $232K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di NextRoll. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso NextRoll?

FAQ

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Manager di Prodotto hos NextRoll in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $470,270. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos NextRoll for Manager di Prodotto rollen in United States er $232,000.

