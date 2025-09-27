Directory Aziendale
Next Matter
  • Stipendi
  • Manager di Ingegneria del Software

  • Tutti gli stipendi Manager di Ingegneria del Software

Next Matter Manager di Ingegneria del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Ireland mediano presso Next Matter ammonta a €122K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Next Matter. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Next Matter
Engineering Manager
Dublin, DN, Ireland
Totale annuo
€122K
Livello
hidden
Base
€122K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
11+ Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Next Matter?

€142K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
FAQ

The highest paying salary package reported for a Manager di Ingegneria del Software at Next Matter in Ireland sits at a yearly total compensation of €148,617. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Next Matter for the Manager di Ingegneria del Software role in Ireland is €121,538.

