Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Israel mediano presso Next Insurance ammonta a ₪592K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Next Insurance. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Next Insurance
Software Engineering Manager
Kfar saba, HM, Israel
Totale annuo
₪592K
Livello
M2
Base
₪592K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Anni in azienda
6 Anni
Anni esp
14 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Next Insurance?

₪562K

Ultimi invii di stipendi
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Next Insurance, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Next Insurance in Israel raggiunge una retribuzione totale annua di ₪785,791. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Next Insurance per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Israel è ₪591,835.

Altre Risorse