La retribuzione totale Risorse Umane media in Israel presso Next Insurance varia da ₪290K a ₪423K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Next Insurance. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Retribuzione Totale Media

₪333K - ₪380K
Israel
Range Comune
Range Possibile
₪290K₪333K₪380K₪423K
Range Comune
Range Possibile

₪562K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Next Insurance, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Risorse Umane in Next Insurance in Israel raggiunge una retribuzione totale annua di ₪422,799. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Next Insurance per il ruolo Risorse Umane in Israel è ₪290,226.

