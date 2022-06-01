Newfold Digital Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Newfold Digital varia da $19,127 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $171,353 per un Architetto di Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Newfold Digital. Ultimo aggiornamento: 9/16/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $19.1K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Manager di Ingegneria del Software
Median $50.8K
Analista di Dati
$83.3K

Tecnologo dell'Informazione (IT)
$109K
Manager di Prodotto
$55.9K
Manager di Progetto
$53.8K
Vendite
$63.7K
Analista di Cybersecurity
$132K
Architetto di Soluzioni
$171K
FAQ

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Newfold Digital، Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $171,353 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Newfold Digital برابر $63,700 است.

