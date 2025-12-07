Directory Aziendale
NeoXam
NeoXam Ingegnere di Vendite Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere di Vendite media presso NeoXam varia da SGD 51.5K a SGD 73.1K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di NeoXam. Ultimo aggiornamento: 12/7/2025

Retribuzione Totale Media

$45.3K - $53.6K
Singapore
Range Comune
Range Possibile
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso NeoXam?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere di Vendite in NeoXam raggiunge una retribuzione totale annua di SGD 73,121. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in NeoXam per il ruolo Ingegnere di Vendite è SGD 51,503.

Altre Risorse

