Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Brazil mediano presso Neogrid ammonta a R$80.8K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Neogrid. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Neogrid
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totale annuo
R$80.8K
Livello
hidden
Base
R$80.8K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
2-4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Neogrid?

R$887K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Neogrid in Brazil sits at a yearly total compensation of R$153,752. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Neogrid for the Ingegnere del Software role in Brazil is R$80,762.

