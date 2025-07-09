Directory Aziendale
Neogrid
Neogrid Stipendi

Lo stipendio di Neogrid varia da $10,643 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $44,980 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Neogrid. Ultimo aggiornamento: 9/15/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $14.6K

Ingegnere Software Full-Stack

Analista di Dati
$10.6K
Manager di Prodotto
$45K

Manager di Programma
$26.8K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Neogrid è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $44,980. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Neogrid è $20,658.

