Nebius Stipendi

Lo stipendio di Nebius varia da $48,274 in retribuzione totale all'anno per un Data Scientist in Serbia nella fascia bassa fino a $256,970 per un Manager di Ingegneria del Software in Netherlands nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Nebius. Ultimo aggiornamento: 10/11/2025
