Nebius
Nebius Stipendi

Lo stipendio di Nebius varia da $48,274 in retribuzione totale all'anno per un Data Scientist in Serbia nella fascia bassa fino a $256,970 per un Manager di Ingegneria del Software in Netherlands nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Nebius. Ultimo aggiornamento: 10/11/2025

$160K

Ingegnere del Software
G16 $117K
G17 $177K

Ingegnere Software Backend

Manager di Ingegneria del Software
Median $257K
Data Scientist
$48.3K

Risorse Umane
$140K
Information Technologist (IT)
$103K
Manager di Prodotto
$141K
Recruiter
$103K
Cybersecurity Analyst
$126K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Nebius è Manager di Ingegneria del Software con una retribuzione totale annua di $256,970. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Nebius è $125,549.

