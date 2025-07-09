Directory Aziendale
NDA Stipendi

Lo stipendio di NDA varia da $11,637 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $125,372 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di NDA. Ultimo aggiornamento: 9/8/2025

$160K

Analista di Business
$56K
Analista di Dati
$16.4K
Risorse Umane
$20.5K

Tecnologo dell'Informazione (IT)
$13.7K
Marketing
$82.5K
Designer di Prodotto
$11.6K
Manager di Prodotto
$54.8K
Manager di Progetto
$50.3K
Vendite
$17.8K
Ingegnere del Software
$22.3K

Ingegnere Software Backend

Manager di Ingegneria del Software
$125K
Architetto di Soluzioni
$89.6K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

El puesto con mayor salario reportado en NDA es Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $125,372. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en NDA es $36,300.

