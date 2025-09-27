Directory Aziendale
NCTech Imaging
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

NCTech Imaging Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in United Kingdom mediano presso NCTech Imaging ammonta a £29.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di NCTech Imaging. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
NCTech Imaging
Embedded Systems Software Developer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Totale annuo
£29.3K
Livello
Entry Level
Base
£29.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso NCTech Imaging?

£121K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di £22.8K+ (a volte £228K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Korkein ilmoitettu palkkaus Ingegnere del Software roolille yrityksessä NCTech Imaging in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £37,759. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä NCTech Imaging Ingegnere del Software roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £29,348.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per NCTech Imaging

Aziende Correlate

  • Coinbase
  • Google
  • Netflix
  • Databricks
  • Intuit
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse