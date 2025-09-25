Directory Aziendale
NCR
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

NCR Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso NCR varia da $93.4K per year per Grade 9 a $169K per year per Grade 13. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $100K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di NCR. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Grade 9
Software Engineer I(Livello Base)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso NCR?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in NCR in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $169,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in NCR per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $100,000.

