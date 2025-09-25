La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso NCR varia da $93.4K per year per Grade 9 a $169K per year per Grade 13. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $100K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di NCR. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
