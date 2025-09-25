La retribuzione Designer di Prodotto in United States presso NCR varia da $93.5K per year per Grade 9 a $140K per year per Grade 11. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $133K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di NCR. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
