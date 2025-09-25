Directory Aziendale
  • Stipendi
  • Designer di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Designer di Prodotto

NCR Designer di Prodotto Stipendi

La retribuzione Designer di Prodotto in United States presso NCR varia da $93.5K per year per Grade 9 a $140K per year per Grade 11. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $133K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di NCR. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso NCR?

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

UX Designer

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Designer di Prodotto en NCR in United States tiene una compensación total anual de $185,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en NCR para el puesto de Designer di Prodotto in United States es $100,000.

Altre Risorse