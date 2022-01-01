NCR Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di NCR varia da $15,650 in retribuzione totale all'anno per un Information Technologist (IT) in India nella fascia bassa fino a $284,220 per un Consulente di Management in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di NCR. Ultimo aggiornamento: 10/11/2025

$160K

Ingegnere del Software
Grade 9 $93.7K
Grade 10 $121K
Grade 11 $126K
Grade 12 $150K
Grade 13 $169K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Designer di Prodotto
Grade 9 $93.5K
Grade 10 $115K
Grade 11 $140K

UX Designer

Manager di Progetto
Median $113K

Data Scientist
Median $115K
Contabile
$128K
Analista di Business
$74.6K
Servizio Clienti
$24.1K
Analista di Dati
$75.2K
Analista Finanziario
$91.5K
Ingegnere Hardware
$67.6K
Information Technologist (IT)
$15.6K
Consulente di Management
$284K
Marketing
$59.7K
Ingegnere Meccanico
$49.2K
Manager di Design di Prodotto
$119K
Manager di Prodotto
$16.8K
Vendite
$59.7K
Manager di Ingegneria del Software
$71K
Architetto di Soluzioni
$96.3K
FAQ

The highest paying role reported at NCR is Consulente di Management at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $284,220. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NCR is $93,676.

