NCR Stipendi

Lo stipendio di NCR varia da $15,650 in retribuzione totale all'anno per un Information Technologist (IT) in India nella fascia bassa fino a $284,220 per un Consulente di Management in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di NCR. Ultimo aggiornamento: 10/11/2025
