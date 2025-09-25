Directory Aziendale
NCC Group
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in United Kingdom mediano presso NCC Group ammonta a £55.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di NCC Group. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Pacchetto Mediano
company icon
NCC Group
Software Engineer
Manchester, EN, United Kingdom
Totale annuo
£55.3K
Livello
hidden
Base
£50.2K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£5K
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso NCC Group?

£122K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in NCC Group in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £103,192. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in NCC Group per il ruolo Ingegnere del Software in United Kingdom è £32,599.

