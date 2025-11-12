Directory Aziendale
National University of Singapore
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Ricercatore IA

National University of Singapore Ricercatore IA Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ricercatore IA in Singapore mediano presso National University of Singapore ammonta a SGD 69.6K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di National University of Singapore. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025

Pacchetto Mediano
company icon
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
Totale annuo
SGD 69.6K
Livello
hidden
Base
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
2-4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Contribuisci

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ricercatore IA in National University of Singapore in Singapore raggiunge una retribuzione totale annua di SGD 103,378. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in National University of Singapore per il ruolo Ricercatore IA in Singapore è SGD 69,600.

