Multiverse Stipendi

Lo stipendio di Multiverse varia da $70,569 in retribuzione totale all'anno per un Data Scientist nella fascia bassa fino a $296,082 per un Vendite nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Multiverse. Ultimo aggiornamento: 10/22/2025

Ingegnere del Software
Median $115K

Ingegnere Software Full-Stack

Designer di Prodotto
Median $78.6K
Analista di Business
$202K

Data Scientist
$70.6K
Risorse Umane
$131K
Marketing
$76.6K
Manager di Prodotto
Median $87.4K
Recruiter
$163K
Vendite
$296K
Manager di Ingegneria del Software
$153K
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Multiverse è Vendite at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $296,082. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Multiverse è $123,016.

