Mphasis
Mphasis Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in India presso Mphasis varia da ₹394K per year per L1 a ₹2.11M per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹1.46M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mphasis. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
(Livello Base)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso Mphasis?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Mphasis in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,457,982. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mphasis per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹1,399,002.

Aziende Correlate

  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • Mindtree
  • Zensar Technologies
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse