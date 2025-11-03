La retribuzione Ingegnere del Software in India presso Mphasis varia da ₹394K per year per L1 a ₹2.11M per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹1.46M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mphasis. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
