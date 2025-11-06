Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Toronto Area presso Mozilla varia da CA$152K per year per P2 a CA$316K per year per P5. Il pacchetto di retribuzione in Greater Toronto Area mediano year ammonta a CA$169K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mozilla. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Media Retribuzione Per Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
Software Engineer 1(Livello Base)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
Senior Software Engineer
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
Staff Software Engineer
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Mozilla?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Mozilla in Greater Toronto Area raggiunge una retribuzione totale annua di CA$315,634. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mozilla per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Toronto Area è CA$188,190.

