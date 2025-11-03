Directory Aziendale
La retribuzione totale Customer Success media in United States presso Moveworks varia da $171K a $248K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Moveworks. Ultimo aggiornamento: 11/3/2025

Retribuzione Totale Media

$193K - $225K
United States
Range Comune
Range Possibile
$171K$193K$225K$248K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Moveworks, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Customer Success in Moveworks in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $247,520. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Moveworks per il ruolo Customer Success in United States è $170,560.

