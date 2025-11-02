La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Motorola varia da $102K per year per L7 a $145K per year per L9. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $115K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Motorola. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***