Montefiore Health System Data Scientist Stipendi a New York City Area

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in New York City Area mediano presso Montefiore Health System ammonta a $120K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Montefiore Health System. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Montefiore Health System
Data Scientist
New York, NY
Totale annuo
$120K
Livello
-
Base
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Montefiore Health System?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Montefiore Health System in New York City Area raggiunge una retribuzione totale annua di $125,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Montefiore Health System per il ruolo Data Scientist in New York City Area è $115,000.

Altre Risorse